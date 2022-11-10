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    Marmaris’te 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 10.11.2022 - 19:59
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    Marmaris’te 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

    Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi.

    Yunan yine itti

    Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın aktardığına göre botlara alınarak kurtarılan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.

    Marmaris’te 37 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris’te 37 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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