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Marmaris’te 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 10.11.2022 - 19:59
Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunan yine itti
Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İHA'nın aktardığına göre botlara alınarak kurtarılan göçmenler geri gönderme merkezine gönderildi.