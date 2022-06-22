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    Marmaris'te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın etkisini artırarak devam ederken alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor.
    • 22.06.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 20:49
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    Marmaris'te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor.

    Havadan ve karadan tüm ekiplerin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

    Tedbir amacıyla boşaltma işlemi başlatıldı

    Marmaris yangınının yönetildiği kriz merkezini, yaklaşan alevler nedeniyle tedbir amacıyla boşaltma işlemi başlatıldı.

    İHA'ya göre kriz merkezi alanında bulunan iş makineleri, araçlar ve helikopter başka bölgelere kaydırılmaya başlandı.

    Marmaris'te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor VİDEO

    Marmaris te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor #1

    Marmaris te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor #2

    Marmaris te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor #3

    Marmaris te alevlerin tehdidi altındaki yangın kriz merkezi boşaltılıyor #4


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