Marmaris'te domuz otelin havuzuna düştü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen bir domuz, turistlerin yüzdüğü otel havuzunda mahsur kaldı.

Muğla'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Marmaris Siteler mahallesindeki bir otelin havuzunda domuz bulunduğu ve mahsur kaldığı bildirildi.

İTFAİYE ÇIKARDI

Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda itfaiye ekipleri, domuzu mahsur kaldığı havuzdan kurtarırken doğal ortama bıraktı.





