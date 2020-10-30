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    Marmaris'te domuz otelin havuzuna düştü

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen bir domuz, turistlerin yüzdüğü otel havuzunda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 13:44
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    Marmaris'te domuz otelin havuzuna düştü

    Muğla'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Marmaris Siteler mahallesindeki bir otelin havuzunda domuz bulunduğu ve mahsur kaldığı bildirildi.

    İTFAİYE ÇIKARDI

    Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda itfaiye ekipleri, domuzu mahsur kaldığı havuzdan kurtarırken doğal ortama bıraktı.

    Marmaris havuz

    Marmaris havuz

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