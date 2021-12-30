Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Çıldır Mahallesi sahilinde yelkenli bir yat karaya oturdu, Armutalan Mahallesi'nde ise bazı ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırdı.

BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Bozburun, Hisarönü, İçmeler, Armutalan, Çıldır ve Siteler mahallelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bozburun ve İçmeler mahallelerinde su taşkınları yaşandı.

Siteler, Uzunyalı ve İçmeler mahallelerinde denizin rengi, derelerden gelen yağmur suları nedeniyle değişti.

SON 24 SAATTE 170,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Belediye, İtfaiye ve Liman Başkanlığı ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 170,5 kilogram yağış düştü.