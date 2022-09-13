- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Marmaris'te göçmenler yanlış adaya çıktı
Marmaris'te göçmenler yanlış adaya çıktı
Yunanistan'a gitmek için yola çıktıktan sonra Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 13.09.2022 - 18:17
Avrupa'ya geçiş için Türkiye'yi kullanan göçmenlerin tercih ettiği ilk güzergah Ege adaları.
Ege sahillerinden denize açılan göçmenler Yunan adalarına ulaşmaya çalışıyor.
Yanlışlıkla Türk adasına çıktılar
Bu rotayı kullanarak yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen dün Marmaris bölgesinden denize açıldı.
İHA'Nın haberine göre göçmen dolu tekne Yunan adası yerine Türk adasına çıktı.
Göçmenler burada mahsur kaldı.
Yardım istediler
Adada mahsur kalan 4 düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.