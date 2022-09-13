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    Marmaris'te göçmenler yanlış adaya çıktı

    Yunanistan'a gitmek için yola çıktıktan sonra Marmaris Yıldız adasında mahsur kalan 4 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 13.09.2022 - 18:17
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    Marmaris'te göçmenler yanlış adaya çıktı

    Avrupa'ya geçiş için Türkiye'yi kullanan göçmenlerin tercih ettiği ilk güzergah Ege adaları.

    Ege sahillerinden denize açılan göçmenler Yunan adalarına ulaşmaya çalışıyor.

    Yanlışlıkla Türk adasına çıktılar

    Bu rotayı kullanarak yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen dün Marmaris bölgesinden denize açıldı.

    İHA'Nın haberine göre göçmen dolu tekne Yunan adası yerine Türk adasına çıktı.

    Göçmenler burada mahsur kaldı.

    Yardım istediler

    Adada mahsur kalan 4 düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Marmaris te göçmenler yanlış adaya çıktı #1


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