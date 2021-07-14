Sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin 2018 yılında da benzer bir eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. (28), polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

HDP ilçe binasına taksiyle geldiği belirlenen şüphelinin, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı ViDEO