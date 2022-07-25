Petrol
101.09
1.20%
Euro
18.2671
0.36%
Dolar
17.8325
0.34%
Altın
990.55
0.76%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.695
-4.17%
BTXN Coin
10.24
-4.56%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Marmaris'te İngiliz gencin 'düştü' dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı

    Muğla Marmaris'te İngiltere vatandaşı gencin "düştü" dediği babası hastanede hayatını kaybederken, polis gencin elindeki kızarıklardan şüphelenip olayın üzerine gitti.
    • 25.07.2022 - 21:58
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 00:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te İngiliz gencin 'düştü' dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı

    Dün gece Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoldan geçen vatandaşlar bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak durumu bildirdi.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Garry James Hallows (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye olayla ilgili gelen Marmaris Asayiş Büro ekipleri, talihsiz adamın oğlu ve kızının ifadelerine başvurdu.

    Oğlu babasının düştüğünü söyledi, gerçek kameralara yansıdı

    Hallows'un oğlu Ethan Lee Hallows (22), babasının yolda yürürken düştüğünü, sonra kalkmadığını söyledi. Gencin elindeki kızarıklıklardan şüphelenen polis, civar kameraları kontrol ederek gerçeği gün yüzüne çıkardı.

    Olayın meydana geldiği Siteler Mahallesi 242. Sokak'taki kameralara yansıyan görüntülere göre baba, oğul ve kızının yürümeleri sonrasında kızın uzaklaştığı, Ethan Lee Hallows'un babasına yumruk atması ile adamın düştüğü ve yerden bir daha kalkamadığı belirlendi. Arkalarından gelen şahısların ise tepkisizliği dikkat çekti.

    Marmaris'te İngiliz gencin 'düştü' dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı VİDEO

    Marmaris te İngiliz gencin düştü dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı #1

    Baba katili İngiliz tutuklandı

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla genç adamı "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ethan Lee Hallows, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Marmaris te İngiliz gencin düştü dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı #2

    Marmaris te İngiliz gencin düştü dediği babasını öldürdüğü ortaya çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Çin ve Rusya, CR-929 yolcu uçağı projesinde anlaşmazlığa düştü
    Dünya

    Çin ve Rusya, CR-929 yolcu uçağı projesinde anlaşmazlığa düştü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Ebru Şahin'den balayı pozu
    Magazin

    Ebru Şahin'den balayı pozu

    Görüş Bildir