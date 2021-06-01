Marmaris'te işletmeler müşterilerine kavuştu

Bugün itibaıyla başlayan normalleşmenin ardından, kapalı olan mekanlar müşteri ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşma ile normalleşme dönemine geçildiğini duyurdu.

Bugün kapalı olan işletmeler tedbirler dahilinde açılırken, turizmin gözde bölgelerinden birisi olan Marmaris'te müşteri kabulleri başladı.

MEKANLAR KURALLARA UYGUN OLARAK AÇILDI

Marmaris’te bazı mekanlar hemen açılırken bazıları hummalı hazırlıklarına devam ediyor.

Mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun masa, sandalye düzenlerini, şezlong aralıklarını, sahil düzenlemelerini sabah erken saatlerde alırken, işletme kapanma saatleri ise memnuniyet oluşturmadı.





"SEZON HAYIRLI OLSUN"

İşletmeci Zehra Binay, "Bizim hazırlıklarımız tamam ama bu erken kapanma saati bizi üzdü. Ama tabii yine de devlet büyüklerimiz bilir. Bu hastalık defolup gitsin sezonumuz hayırlı olsun’.’ dedi.





"ÖNCE SAĞLIK"

Restoran yetkilisi Halil Banay ise "Önce sağlık diyoruz, tabii ki kapanma saatleri bizim için erken, biz sosyal mesafe, hijyen kurallarına göre mekanımızı hazırladık. Sağlık olsun." şeklinde konuştu.

Kafelerde oturup sosyalleşmenin tadını çıkaran vatandaşların ise durumdan oldukça memnun oldukları gözlemlendi.



