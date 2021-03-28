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    Marmaris’te kadına şiddet kamerada

    Sosyal medyaya yansıyan bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet tepkiye neden olurken, şahsın daha önce uzaklaştırma kararını ihlalden 3 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.
    • AA
    • 28.03.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 15:41
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    Marmaris’te kadına şiddet kamerada

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde E.C. olduğu belirtilen bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen B.Ö. adlı kadına uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.

    3 ay önce çekildiği belirtilen görüntülerde, yemek yedikleri sırada E.C.’nin B.Ö.’nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından da yumrukladığı anlar yer aldı.

    Kaydın devamında ise E.C.’nin B.Ö.’ye bağırdığı, kadının da kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

    3 GÜN HAPİS YATTI

    Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi.

    B.Ö.'nün tekrar şikayetçi olunca, E.C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntüler paylaşıldı. E.C.’nin tutuklanması için Twitter’da kampanya başlatıldı.

    Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar İZLE

    Marmaris’te kadına şiddet kamerada #1

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