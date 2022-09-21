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- Marmaris'te orman yangınına müdahale
Marmaris'te orman yangınına müdahale
- 21.09.2022 - 13:11
- Güncelleme : 21.09.2022 - 14:35
Türkiye yaz boyunca verdiği orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.
Son günlerde yeniden artış yaşanan orman yangını olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntülerin adresi Marmaris...
Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiye kısa sürede yayılmaya başladı.
Havadan ve karadan müdahale
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
15 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 40 arazöz ve 500 orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor.
Marmaris'te orman yangınına müdahale VİDEO
Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için önlem alındı
AA'nın aktarımına göre; gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görüldü.
Öte yandan ekipler, yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de önlem aldı.
Vatandaşlar seferber oldu
Çalışmalara, polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de dahil edildi.
Geniş kapsamlı yürütülen söndürme çalışmalarında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.
Bölge halkı da traktörleriyle su tankeri taşıyarak çalışmalara katıldı.