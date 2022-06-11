Özel marinada demirlenen ABD bayraklı yatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, ABD bayraklı yatın motor dairesinden, dumanlar yükselmeye başladı.

DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Marmaris'te marinadaki yat alevler içinde yandı



Yat kullanılamaz duruma geldi

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerinin ise yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.













