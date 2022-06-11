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Marmaris'te marinadaki yat alevler içinde yandı
Özel marinada demirlenen ABD bayraklı yatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 11.06.2022 - 14:37
- Güncelleme : 11.06.2022 - 15:25
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, ABD bayraklı yatın motor dairesinden, dumanlar yükselmeye başladı.
DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Marmaris'te marinadaki yat alevler içinde yandı
Yat kullanılamaz duruma geldi
Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekiplerinin ise yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.