Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
497.738
-2.03%
BTXN Coin
9.90
-3.69%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Hafif yağmur 22 C

    Marmaris'te marinadaki yat alevler içinde yandı

    Özel marinada demirlenen ABD bayraklı yatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 11.06.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te marinadaki yat alevler içinde yandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, ABD bayraklı yatın motor dairesinden, dumanlar yükselmeye başladı.

    DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

    Marmaris'te marinadaki yat alevler içinde yandı

    Yat kullanılamaz duruma geldi

    Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi.

    Jandarma ekiplerinin ise yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Marmaris te marinadaki yat alevler içinde yandı #1

    Marmaris te marinadaki yat alevler içinde yandı #2

    Marmaris te marinadaki yat alevler içinde yandı #3

    Marmaris te marinadaki yat alevler içinde yandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Emre Belözoğlu, Biglia'yı istiyor
    Transfer dosyası

    Emre Belözoğlu, Biglia'yı istiyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Konya'daki süt banyosu sanığına tazminat verilecek
    Gündem

    Konya'daki süt banyosu sanığına tazminat verilecek

    Görüş Bildir