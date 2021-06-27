- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
İçmeler Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar yükselirken, o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 11:31
- Güncelleme : 27.06.2021 - 11:57
Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu ilçede henüz nedeni bilinmeyen şekilde yükselen alevler, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇEVRE SAKİNLERİNİ KORKUTTU
Denize neredeyse sıfır noktada çıkan yangın, Ensonhaber'in WhatsApp ihbar hattına düştü.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
Marmaris'te orman yangını VİDEO
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çok sayıda ağacın küle döndüğü alanda söndürme çalışmaları sürüyor.