Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş, çıktığı doğa yürüyüşünde ölmüş bir ayı görüp fotoğrafını çekti.

Beldibi Mahallesi, Karadere üzerindeki Ağlayan Kayalar mevkisindeki ormanlık alanda bir vatandaş, hareketsiz yatan bir ayı gördü. Vatandaş, sosyal medya hesabından ayı ölüsü gördüğünü paylaştı.

YETKİLİLER AYIYI BULDU

Marmaris Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya paylaşımı yapan vatandaş ile iletişime geçerek ölü ayıyı buldu.

Marmaris'te ormanlık alanda ölü ayı bulundu - Video

YARALANMA İZİNE RASTLANMADI

Ayının genel incelemesini yapan yetkililer ayı ölüsünde silahlı yaralanma, ateş ve vurulma gibi izlere rastlamadı. Ekiplerin, ayı ölüsünü incelenmek üzere ilgili veteriner fakültesine göndereceği öğrenildi.