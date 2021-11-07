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- Marmaris'te ormanlık alanda ölü ayı bulundu
Marmaris'te ormanlık alanda ölü ayı bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir vatandaş, çıktığı doğa yürüyüşünde ölmüş bir ayı görüp fotoğrafını çekti.
- AA & Ensonhaber
- 07.11.2021 - 00:19
Beldibi Mahallesi, Karadere üzerindeki Ağlayan Kayalar mevkisindeki ormanlık alanda bir vatandaş, hareketsiz yatan bir ayı gördü. Vatandaş, sosyal medya hesabından ayı ölüsü gördüğünü paylaştı.
YETKİLİLER AYIYI BULDU
Marmaris Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya paylaşımı yapan vatandaş ile iletişime geçerek ölü ayıyı buldu.
Marmaris'te ormanlık alanda ölü ayı bulundu - Video
YARALANMA İZİNE RASTLANMADI
Ayının genel incelemesini yapan yetkililer ayı ölüsünde silahlı yaralanma, ateş ve vurulma gibi izlere rastlamadı. Ekiplerin, ayı ölüsünü incelenmek üzere ilgili veteriner fakültesine göndereceği öğrenildi.