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    Marmaris'te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor

    Orman yangınlarından zarar gören alanları yeşertmek isteyen polis ekipleri, kendi aralarında topladıkları paralarla araçlar kiralayıp, sulama işlemleri yapıyor.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 13:23
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    Marmaris'te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor

    Muğla Marmaris'te, 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında başlayan ve 9 gün süren orman yangınlarında çok sayıda alan zarar gördü.

    27 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 6 dönüm arazide bulunan 800 kızılçam ağacının 450'si kül oldu.

    Kalan 350 ağacın tekrar canlandırılması için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    KENDİ ARALARINDA PARA TOPLADILAR

    Polisler, kendi aralarında para toplayarak iş makinesi ve 5 tanker kiraladı. Marmaris-İçmeler karayolu 11'inci kilometresinde bulunan Pamucak mevkisindeki araziye getirilen iş makinesi, 350 ağacın çevresini kazdı. Polisler, tankerlerden hortumla çevresi düzenlenen kızılçam ağaçlarını suladı.

    AĞAÇ ETRAFLARI KAZILARAK SULAMA YAPILDI

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü alanı içerisinde bulunan yaklaşık 350 çam ağacı, kısmen etkilenmiştir. Ağaçları kurtarabilmek için polislerimiz kepçe marifeti ile ağaç etraflarına kazarak sulama işlemi yapmaktadır." denildi.

    Marmaris te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor #1

    Marmaris te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor #2

    Marmaris te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor #3

    Marmaris te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor #4

    Marmaris te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor #5

    Marmaris te polis, yanan ormanı yeşertmek için çalışıyor #6

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