Marmaris'te 15 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kapalı Çarşı'yı su bastı. Dükkan kepenklerini kapatıp rögar kapaklarını açan esnaf, suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterirken, dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintileri oluştu.

Sağanak yağış 15 dakika boyunca sürerken, çarşının kapalı tavanından ve çatlak borulardan su aktı.

Yağmur suları çarşıyı göle çevirirken, esnaf dükkanlarına su dolmaması için uğraş verdi.

Esnaf suyu tahliye ederken, sağanak yağış kırsal bölgelerde ise etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Marmaris-Turunç kara yoluna düşen küçük kaya parçaları trafiğin aksamasına neden oldu.

Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu VİDEO



"YAŞANANLAR BİZİ ŞAŞIRTTI"

Yol, görevlilerce kısa sürede temizlendi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ise toplam 3 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Bir haftalık tatillerinin son günü kapalı çarşıda alışverişe gelen Rus Vanin ve Mihaylo Toganovic çifti, "Bizim ülkemizde de böyle yağmurlar oluyor alışığız. Fakat böyle bir manzara ile karşılaşmadık.

Yağmur nedeniyle alışveriş yapacağımız dükkanlar kapanmış. Alışveriş yapmadan otele geri döneceğiz. Çok şaşırdık ve bu yaşananları fotoğraflamak istedik." dedi.

"HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA BU TAŞKINLAR OLUYOR"

60 yıldır Marmaris'te yaşadığını söyleyen Süleyman Başar ise "Marmaris uzun yıllar hep böyle. Her yağmurda böyle su taşkınları yaşanıyor." dedi.

Kapalı Çarşı esnafından Abdullah Mert, "10 yıldır her yağmurda çarşıya su basıyor. Bir tane yetkilinin gelip sorunu çözdüğünü görmedik.

Sizlerin gördüğü gibi kendi imkanlarımızla dükkanlarımıza su basmasın diyerek temizlik yapıyoruz" diye konuştu.