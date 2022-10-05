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    Marmaris'te sahte döviz kullanan 2 turist gözaltına alındı

    Tatil için gelen Hollanda uyruklu iki turist, gittikleri mekanlarda sahte döviz harcadıkları ortaya çıkınca yakalanıp gözaltına alındı.
    • 05.10.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:12
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    Marmaris'te sahte döviz kullanan 2 turist gözaltına alındı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil için gelen Hollanda uyruklu iki turistin gittikleri mekanlarda sahte döviz harcadıkları ortaya çıkınca, olaya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri dahil oldu.

    İlçede turistlerin, özellikle eğlence mekanları ile otel ve marketlerde sahte döviz harcandığı bilgisine ulaşıldı.

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Hollanda uyruklu J.J.V.K. (22) ile P.D.B. (21) olduğunu belirledi.

    İki turiste otel odasında operasyon yapıldı

    2 turistin konakladığı otele, dün akşam saatlerinde bir operasyon düzenlendi.

    Otel odası içerisinde yapılan aramada, sahte olduğu ispatlanan 500 dolar ile 380 euro ele geçirildi. 2 şüpheli turist ise gözaltına alındı.

    DHA'dan edinilen bilgilere göre, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Marmaris te sahte döviz kullanan 2 turist gözaltına alındı #1


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