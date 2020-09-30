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    Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist tutuklandı

    Marmaris'te sahte parayla yakalanan İngiliz turist tutuklandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte parayla ailesiyle birlikte tatil yapan İngiliz turist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 30.09.2020 - 14:47
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 14:47
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    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir taksiye sahte sterlin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Alınan eşkal doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İngiltere uyruklu David T, Siteler Mahallesi'ndeki  5 yıldızlı bir otelde tatil yaparken yakalandı.

    ODASINDA SAHTE STERLİN VE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Şüphelinin odasındaki bir tablonun arkasında 177 adet sahte sterlin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

    David T.'nin ifadesinde, İskoçya'da 800 sterlin karşılığında sahte sterlin aldığını söylediği öğrenildi.

    Marmaris'te sahte para ile tatil yapan turist adliyeye sevk edildi ViDEO

    sahte sterlin

    EŞİ VE ÇOCUKLARI ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEDİ

    26 Eylül tarihinde Dalaman Havaalanı'ndan ülkeye giriş yaptığı belirlenen İskoç turist David T.’nin polis ekipleri tarafından adliyeye sevki sırasında eşi ve çocuklarının adliye önünde beklediği görüldü.

    David T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    sahte sterlin

    Marmaris te sahte parayla yakalanan İngiliz turist tutuklandı #3

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