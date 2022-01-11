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    Marmaris'te şiddetli yağış istinat duvarını yıktı

    Etkili olan sağanak yağışla birlikte, ilçe merkezinden geçen derenin istinat duvarının yıkılması sonucu cadde sular altında kaldı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 13:48
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    Marmaris'te şiddetli yağış istinat duvarını yıktı

    Şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde bulunan derenin sağanak yağışlarla birlikte debisi arttı.

    ARTAN DEBİ DERENİN İSTİNAT DUVARINI YIKTI

    Artan debi ile birlikte derenin istinat duvarı yıkılırken, yağmur suları caddeye aktı.

    CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

    Trafik ekipleri caddeyi araç girişine kapatırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için derenin taştığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

    Marmaris te şiddetli yağış istinat duvarını yıktı #1

    Marmaris te şiddetli yağış istinat duvarını yıktı #2

    Marmaris te şiddetli yağış istinat duvarını yıktı #3


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