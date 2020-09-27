Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Marmaris’te tanıştığı İngiliz kadına otelde tecavüz etti

    Kucağında taşıyıp, odasına soktuğu kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen market sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 12:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris’te tanıştığı İngiliz kadına otelde tecavüz etti

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk ile evli olan ve bir tur acentesinin internet sitesinden bilet satışı yapan İngiltere vatandaşı A.H.L., geçen 25 Eylül akşamı, Türk kadın arkadaşı H.İ. ile Uzunyalı mevkisindeki bir otelin altında bulunan restorana gitti.

    Deniz manzaralı restoranda yemek yiyip, içki içen iki kadın, bir süre sonra yan masalarında yemek yiyen iki erkekle tanışıp, sohbet etmeye başladı.

    Bir süre sonra o masada oturan Murat B., iki kadını kendi masalarına davet etti. Kadınlar da onların masasına geçti.

    KUCAĞINA ALIP, ODAYA ÇIKARDI

    İddiaya göre, yemek sırasında Berşe'nin kendisine sarılması ve elle sarkıntılık yapmasından rahatsız olan A.H.L., masadan kalkıp, restoranın üst katındaki tuvalete yöneldi. Bu sırada arkasından giden Murat B.'yi, A.H.L.'nin elinden tutup, öptü, birlikte olmaya çalıştı. Murat B.'yi, kendisine direnen A.H.L.'ye tokat attı. Yarı baygın haldeki A.H.L.'yi kucağına alan Murat B., kadını üst kattaki odasına çıkardı.

    Marmaris’te tanıştığı İngiliz kadına otelde tecavüz etti #1

    ZORLA ODAYA SOKTU

    Oda kapısına geldiklerinde kendine gelen A.H.L., içeri girmemek için direnip, kasığına yumruk atarak Murat B.'den kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. Murat B.'nin, zorla odaya soktuğu A.H.L., bir süre sonra  dışarı çıkıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu.

    TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Alkolü olan A.H.L.'nin, psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu. A.H.L., polisteki ifadesinde, Murat B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, eşkalini verdi.

    Marmaris’te tanıştığı İngiliz kadına otelde tecavüz etti #2

    GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

    Şikayet üzerine polis, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği ve otelde tatil yaptığı öğrenilen market işletmecisi Murat B.'yi gözaltına aldı.

    Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, A.H.L. ile isteği üzerine birlikte olduğunu ileri süren Murat B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir