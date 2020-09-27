Marmaris’te tanıştığı İngiliz kadına otelde tecavüz etti

Kucağında taşıyıp, odasına soktuğu kadına cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen market sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk ile evli olan ve bir tur acentesinin internet sitesinden bilet satışı yapan İngiltere vatandaşı A.H.L., geçen 25 Eylül akşamı, Türk kadın arkadaşı H.İ. ile Uzunyalı mevkisindeki bir otelin altında bulunan restorana gitti.

Deniz manzaralı restoranda yemek yiyip, içki içen iki kadın, bir süre sonra yan masalarında yemek yiyen iki erkekle tanışıp, sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra o masada oturan Murat B., iki kadını kendi masalarına davet etti. Kadınlar da onların masasına geçti.

KUCAĞINA ALIP, ODAYA ÇIKARDI

İddiaya göre, yemek sırasında Berşe'nin kendisine sarılması ve elle sarkıntılık yapmasından rahatsız olan A.H.L., masadan kalkıp, restoranın üst katındaki tuvalete yöneldi. Bu sırada arkasından giden Murat B.'yi, A.H.L.'nin elinden tutup, öptü, birlikte olmaya çalıştı. Murat B.'yi, kendisine direnen A.H.L.'ye tokat attı. Yarı baygın haldeki A.H.L.'yi kucağına alan Murat B., kadını üst kattaki odasına çıkardı.

ZORLA ODAYA SOKTU

Oda kapısına geldiklerinde kendine gelen A.H.L., içeri girmemek için direnip, kasığına yumruk atarak Murat B.'den kurtulmaya çalıştı ancak başaramadı. Murat B.'nin, zorla odaya soktuğu A.H.L., bir süre sonra dışarı çıkıp, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu.

TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Alkolü olan A.H.L.'nin, psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu. A.H.L., polisteki ifadesinde, Murat B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, eşkalini verdi.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Şikayet üzerine polis, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği ve otelde tatil yaptığı öğrenilen market işletmecisi Murat B.'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, A.H.L. ile isteği üzerine birlikte olduğunu ileri süren Murat B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.