Marmaris'te tantunili uyuşturucu satışına baskın: 1 tutuklama

'Karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı belirlenen tantuni satışı yapan bir lokantanın işletmecisi müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan mahallesindeki tantuni satışı yapan bir lokantada uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

ŞİFRE İLE ANLAŞTILAR

Yapılan fiziki takip sonucunda tantuni dükkanını işletmecisi 39 yaşındaki Y.D.'nin 'Karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı tespit edildi.

Polis tarafından takip edildiğinden habersiz uyuşturucu satmaya devam eden Y.D.'nin lokantasına bugün öğle saatlerinde müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Y.D.'nın lokantası evi ve paket serviste kullanılan motosiklet bagajında piyasa değeri 35 bin lira olan birer içimli paketlenmiş toplam 1800 gram esrar, 3 hassas terazi, 115 gram kenevir tohumu, 3 gram tütünle karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Y.D., gözaltına alındı. Y.D., polisteki ifadesinde susma hakkını kullandı. Polis, belediye yetkililerine mekânın ruhsatının iptali ve mühürlenmesi için resmi bildirimde bulundu. Şüpheli Y.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.D. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.









