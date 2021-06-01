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    Marmaris’te yapılan villanın çatısından düşerek öldü

    Çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan inşaat sahibi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 07:39
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 07:43
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    Marmaris’te yapılan villanın çatısından düşerek öldü

    Muğla'nın Marmaris ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı, dengesini kaybederek çatıdan havuzun beton zeminine düştü.

    Yaklaşık 7.5 metre yükseklikten Karancı'nın düştüğünü görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Karancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karancı'nın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Marmaris’te yapılan villanın çatısından düşerek öldü #1

    İNŞAAT SAHİBİ TUTUKLANDI

    Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Z.Ç. gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    KAÇAK ÇALIŞTIRILIYORDU

    Hayatını kaybeden Muhammed Karancı'nın çalışmak için Ağrı'dan geldiği ve inşaatta kaçak çalıştırıldığı, sosyal güvencesinin de olmadığı öğrenildi.

    Ekiplerce başlatılan soruşturmada, inşaattaki çalışmalar durdurularak mühürlendi.

    Marmaris’te yapılan villanın çatısından düşerek öldü #2

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