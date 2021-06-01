Marmaris’te yapılan villanın çatısından düşerek öldü

Çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan inşaat sahibi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı, dengesini kaybederek çatıdan havuzun beton zeminine düştü.

Yaklaşık 7.5 metre yükseklikten Karancı'nın düştüğünü görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Karancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karancı'nın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNŞAAT SAHİBİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Z.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

KAÇAK ÇALIŞTIRILIYORDU

Hayatını kaybeden Muhammed Karancı'nın çalışmak için Ağrı'dan geldiği ve inşaatta kaçak çalıştırıldığı, sosyal güvencesinin de olmadığı öğrenildi.

Ekiplerce başlatılan soruşturmada, inşaattaki çalışmalar durdurularak mühürlendi.