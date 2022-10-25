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    Marmaris’teki bir villadan 28 göçmen çıktı

    Polisin bir villaya düzenlediği operasyonlarda 28 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Organizatörlerin kiraladıkları villalarda göçmenleri sakladıkları ortaya çıktı.
    • 25.10.2022 - 13:59
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    Marmaris’teki bir villadan 28 göçmen çıktı

    Muğla’nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organizatörlerin kaçak göçmenler için villa kiraladıkları istihbaratına ulaştı.

    Yapılan saha çalışmalarında, bir akaryakıt istasyonundan 1.400 liranın üzerinde bisküvi, meyve suyu ve çikolata alan iki kişi takibe alındı.

    28 göçmen yakalandı

    2 kişinin Armutalan Mahallesi'ndeki villaya girdikleri tespit edildi.

    Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde villada yapılan aramada Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

    2 şüpheli gözaltına alındı

    Polisin ifadesine başvurduğu ev sahibi N.L., “Villayı emlakçı T.T.'nin yanında çalışan S.A.B. aracılığı ile Selahattin Tansu Özavuç'a kiraladım. S.T.Ö., şirketine bağlı kaptanlarının konaklamaları için bu villayı kiraladığını söyledi.” dedi.

    N.L.'nin ifadesinden yola çıkan polis, Selahattin Tansu Özavuç ve eşi D.Ö.'yü gözaltına aldı.

    Marmaris’teki bir villadan 28 göçmen çıktı #1

    Otel ve apart yerine villa kiralıyorlar

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Tansu Özavuç tutuklandı, suça yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen eşi D.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Yapılan araştırmada organizatörlerin taktik değiştirerek, otel ve apartlar yerine kiraladıkları villalarda göçmenleri sakladıkları ortaya çıktı.

    Marmaris’teki bir villadan 28 göçmen çıktı #2


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