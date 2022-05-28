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- Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı
Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı
- 28.05.2022 - 18:09
Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmaları sırasında bir araçtan şüphe duydu.
Bu esnada ekiplerin durdurdukları midibüs içinden, üst üste oturmuş ellerinde torbalar ve valizleri olan, içlerinde çocuklar ve kadınlar da bulunan 19 düzensiz göçmen çıktı.
Can simidi hava pompası ve deniz yatağı ele geçirildi
Araç içinde yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerin beraberinde sırt çantaları, 18 adet can simidi, 1 hava pompası ve bir deniz yatağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Midibüs şoförü serbest bırakıldı
Midibüsün şoförü Z.D. gözaltı işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Marmaris Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği ve adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi
19 düzensiz göçmen ise evrak işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine sevk edildi.