Marmaris'teki midibüsten, üst üste oturmuş 19 göçmen yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan midibüsün içerisinde ellerinde torbalarla üst üste binmiş halde bulunan 19 göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saha çalışmaları sırasında bir araçtan şüphe duydu.

Bu esnada ekiplerin durdurdukları midibüs içinden, üst üste oturmuş ellerinde torbalar ve valizleri olan, içlerinde çocuklar ve kadınlar da bulunan 19 düzensiz göçmen çıktı.

Can simidi hava pompası ve deniz yatağı ele geçirildi

Araç içinde yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerin beraberinde sırt çantaları, 18 adet can simidi, 1 hava pompası ve bir deniz yatağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Midibüs şoförü serbest bırakıldı

Midibüsün şoförü Z.D. gözaltı işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Marmaris Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği ve adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi

19 düzensiz göçmen ise evrak işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine sevk edildi.