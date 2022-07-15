Hain darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından basılan otelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı oda, bozulmadan muhafaza edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine şahitlik eden Turban Grand Yazı Otel’de, o günün izleri silinmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 6 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

Kurşun ve bomba izleri duruyor

DHA’nın haberine göre; kapatılan odalar herhangi bir müşteriye verilmedi.

Odalarda hala, atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odasında, 80 kurşun izi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde darbecilerin sıktığı 80'in üzerinde mermi izi olduğu görüldü.

Marmaris'teki otelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odasındaki çatışma izleri VİDEO



Seccadesi ve tesbihi bıraktığı yerde

İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masa üzerinde A4 kağıtları ile dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.