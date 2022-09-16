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    Marmaris'teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

    Marmaris Orman işletme Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangında Marmaris itfaiye amirliği ekipleri ve bir helikopter havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
    • 16.09.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 17:54
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    Marmaris'teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

    Muğla'da, Marmaris’e 20 kilometre mesafedeki Değirmenyanı mevkiinde sebebi henüz öğrenilemeyen yangın çıktı.

    Bir yapı marketin deposunun duvarından çıkan alevler ve siyah dumanlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

    Büyümeden kontrol altına alındı

    Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenyanı Şefliği orman yangın ekibi ve Marmaris itfaiyesinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına aldı.

    İHA'nın aktardığına göre ormana sıçramadan söndürülen yangında, bir helikopter de tedbir amaçlı havadan müdahalede bulundu.

    Marmaris teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı #1

    Marmaris teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı #2

    Marmaris teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı #3

    Marmaris teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı #4


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