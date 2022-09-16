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Marmaris'teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Marmaris'teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Marmaris Orman işletme Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangında Marmaris itfaiye amirliği ekipleri ve bir helikopter havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.