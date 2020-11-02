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    Osmaniye'de Maske takmayan çift polise saldırdı

    Osmaniye'de Maske takmayan çift polise saldırdı

    Osmaniye’de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 03:16
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 09:00
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    Koronavirüs denetimleri kapsamında polis memurları, maske kontrolü yaparak takmayan vatandaşları uyarıyorlar.

    Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti.

    POLİSE SALDIRDILAR

    Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı.

    O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

    Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

    Osmaniye'de Maske takmayan çift polise saldırdı İZLE

    Osmaniye de Maske takmayan çift polise saldırdı #1

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