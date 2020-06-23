Sultangazi'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından araçtan indirildi.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’un Sultangazi ilçesinde özel bir şirkette çalışan Nursel Güner (50), işe gitmek için Eski Edirne Asfaltı'ndan geçen minibüse bindi.

Şoför koltuğunun arka tarafındaki boş koltuğa oturan Güner, minibüs şoförünün maske takmadığını ve sigara içtiğini fark etti. Sigara kokusundan rahatsız olan Güner, minibüs şoförünü uyardı. Uyarıya sinirlenen şoför, aracını durdurarak kadın yolcuya tepki gösterdi.

Minibüs şoförü, üzerine yürüdüğü kadın yolcusunun araçtan inmesini isteyerek, ona hakaretlerde bulundu.

Maskesini takmayan minibüs şoförü hakaret etti ViDEO

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nursel Güner, “Maske takmayan şoför sigara içiyordu ve olduğu gibi dumanı, kokusu bana geliyordu. Şoförü maske takması için uyardım. Araçtaki yolcular inmiş, minibüste sadece ben vardım. Şoför 'sigara içiyorum, rahatsız oluyorsan geç arkada otur. Arkada boş yerler var' dedi. Ben de 'burada oturuyorum. Sizin dediğiniz gibi yer değiştirmek zorunda değilim' dedim. Baktım hemen minibüsü sağa çekti. Ayağa dikildi, aşağı inmemi, götürmeyeceğini söyledi. Verdiğim parayı geri iade etti. Ben hiçbir şey yapamadım. Yani beni arabadan indirdi, attı. Sonra gaza bastı gitti.” dedi.

“KARAKOLA GİDİP KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Nursel Güner, “Ben zaten şeker hastasıyım. Potansiyel hasta olduğum için bu süreçte daha da dikkat etmem gerekiyor. Onun o sigara kokusu geliyorsa, onda bir şey görünmeyebilir ama taşıyıcı olabilir. Koronavirüs zaten görülebilen bir şey değil. Sigaranın dumanı bana geldiği gibi mikrop da gelebilir. O yüzden ben de maskesini takması yününde ikazda bulundum. Ve öyle bir tepki ile karşılaştım. Karakola gidip kendisinden şikayetçi oldum.” diye konuştu.