Mavi, siyah akan Ayamama Deresi, Marmara'ya dökülüyor

Çok sayıda fabrikanın olduğu bir alanda bulunan Ayamama Deresi, bir süredir siyah ve mavi akıyor. 7 aydır ıslah çalışması yapılan derenin rengi, zaman zaman da yeşil ve kırmızıya dönüyor.

İstanbul'un 4 ilçesinden geçen Ayamama Deresi, her yıl kimyasal atıklar nedeniyle gündem oluyor.

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçerek Bakırköy'den Marmara'ya dökülen Ayamama Deresi, son dönemlerden siyah ve mavi akıyor.

Daha önce de yeşil ve kırmızı aktığı gerekçesiyle gündeme gelen derede 6 aydan fazla süredir ıslah çalışması yürütülse de bir sonuç ele edilemiyor.

Tekstil atölyelerinin sebep olduğu düşünülüyor

Çevresinde fabrikaların ve yerleşim yerlerinin bulunduğu derenin renk değişiminin tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Dere çevresinde İSKİ'nin ıslah çalışmaları da devam ediyor.

Yeşil ve kırmızı aktığı da oluyor

1,5 yıldır derenin yakınında bulunan iş merkezinde çalıştığını belirten çevre sakinlerinden Göktuğ Aktan, "Özellikle son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte Ayamama Deresi üzerinde farklı renk değişiklikleri tespit ettik. Bölgede bulunan tekstil firmaları kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir renk değişiklikleri yaşanıyor. Yeri geliyor mavi, lacivert, yeşil, kırmızı gibi gün içinde değişiklikler oluyor. Sonuçta bu dere Marmara Denizi'ne akan bir dere. Bölgede birçok iş yeri bulunuyor. Yakın bölgesinde de yerleşim yerleri bulunuyor. Bu konuda bir rahatsızlık hissettim." ifadelerini kullandı.

"Partikül soluyoruz"

Derenin renklerinin değişmesinin yanı sıra bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çevreye çok fazla duman yayıldığını belirten Aktan, "Bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çok fazla duman yayılımıyla da karşılaşıyoruz. Açık havada çok fazla partikül soluduğumuzu düşünüyorum. Burada dumandan karşı taraftaki yolu bile göremeyecek vaziyete geldiğimiz oluyor." dedi.

Islah çalışmaları 7 aydır devam ediyor

Ayamama Deresi'nin ıslah çalışmalarına da devam edildiğini belirten Aktan, "Çalışma derenin ıslah çalışması. Dereyi bulunduğu konumdan alıp diğer tarafa daha uygun bir vaziyette akmasını sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Bu çalışma yaklaşık 6-7 aydır var." diye konuştu.

Tedirgin ediyor

Dereden kaynaklı bir kokuya henüz maruz kalmadıklarını söyleyen Aktan, "Dereden kaynaklı bir kokuyla henüz karşılaşmadık. Bacalardan salınan dumanlar çok koku yapıyor. Bundan dolayı ağır bir kimyasal kokuya maruz kalıyoruz. Böceklenme, sineklenme gibi bir durumla henüz karşılaşmadık ama karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizi de doğal olarak tedirgin ediyor." dedi.





















