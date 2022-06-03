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    İsmail Çataklı, mayıs ayı terörle mücadele verilerini paylaştı

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, '2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 11 bin 838 kırsal operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir' dedi.
    • 03.06.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 12:03
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    İsmail Çataklı, mayıs ayı terörle mücadele verilerini paylaştı

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

    Terörü Türk topraklarından kazımak için 7 gün 24 saat çalışma yapıldığını belirten Çataklı, sevindirici haberleri aktardı.

    "PKK örgütüne yönelik toplam 11 bin 838 operasyon"

    İsmail Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapılmıştır.

    İsmail Çataklı, mayıs ayı terörle mücadele verilerini paylaştı #1

    "Toplamda 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

    Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Teröre yardım ve yataklıktan 337 kişi tutuklandı

    Ayrica mayıs ayında, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 051 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır." ifadelerini aktardı.

    İsmail Çataklı, mayıs ayı terörle mücadele verilerini paylaştı #2


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