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    McDonald's'ta evlilik teklif eden adam reddedildi

    Hoşlandığı kadına McDonald's'ta evlilik teklifi eden adamın reddedilme anları, sosyal medyada viral oldu.
    • 07.05.2022 - 17:36
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    McDonald's'ta evlilik teklif eden adam reddedildi

    Güney Afrika'da bulunan Johannesburg'daki fast-food zinciri McDonald's Sandton şubesinde bir kadın sipariş vermeye başladı.

    O sırada kadına arkasından yanaşan bir adam, evlilik teklif etmek için hazırlık yaptı. Ancak kadın, yüzük kutusuna bakarak önüne dönüp siparişini vermeye devam etti.

    Çevrede oluşan kalabalıkla birlikte yükselenen sese karşı kadın arkasına dönerek adama sert bir şekilde 'hayır' dedi.

    Hayır teklifine rağmen yüzük kutusunu indirmedi

    Yüzük kutusunu bir an bile elinden indirmeyen adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni aldı.

    McDonald's'ta evlilik teklif eden adam reddedildi VİDEO

    Yiyecekleri alıp gitti

    Videoyu yükleyen Twitter kullanıcısı, "Bugün böyle üzücü bir duruma şahit oldum." ifadeleriyle o anları sosyal medyada paylaştı.

    Videoda çaresiz adamın tezgahtan yiyecekleri alıp gittiği anlar da yer aldı.

    McDonald s ta evlilik teklif eden adam reddedildi #1


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