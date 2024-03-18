09.55'te İstanbul Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde, Mecidiyeköy'den Beşiktaş istikametine doğru vakaya giden 34 YB 6387 plakalı Sefa Topaktaş yönetimindeki ambulans, hastaya yetişmek için kırmızı ışıkta geçti.
Yasaklı yerden U dönüşü yaparken ambulansa çarptı
Tam o esnada 34 GVZ 790 plakalı minibüsüyle yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan Mehmet İstif, ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sefa Topaktaş ve ambulansta bulunan iki sağlık personeli, tedbir amaçlı Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayılan sürücü, yan dönen araçtan çıkarıldı
Kazanın şokuyla bayılan Mehmet İstif de yan dönen araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Mecidiyeköy-Beşiktaş yolunda trafik oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış