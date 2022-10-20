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    Mehmet Ali Erbil'e duruşmaya zorla getirme kararı

    Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit suçuyla tutuksuz yargılanan Erbil, duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Erbil'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
    • 20.10.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:33
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    Mehmet Ali Erbil'e duruşmaya zorla getirme kararı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, klibinde oynayan şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla bir süredir magazin gündeminde.

    Bilir'in suç duyurusunda bulunduğu Mehmet Ali Erbil için 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor.

    Davada bir yeni gelişme daha yaşandı.

    Duruşmaya katılmadı

    Mehmet Ali Erbil, Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve taciz iddialarıyla yargılandığı duruşmaya katılmadı.

    Duruşmaya Ece Ronay Bilir katılırken bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkartılan sanık Erbil'in avukatı, sağlık durumlarından dolayı katılmadığını ifade etti.

    Mehmet Ali Erbil e duruşmaya zorla getirme kararı #1

    "Gelecek celse hazır edeceğiz"

    Mehmet Ali Erbil'in avukatı, "Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır. Gelecek celse hazır edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ece Ronay Bilir, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söylerken avukatı ise, "Sanığın sağlığı sosyal medya platformlarında açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere gayet yerindedir." dedi.

    Duruşma ertelendi

    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    İddianame

    DHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise 'Tehdit' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    Mehmet Ali Erbil e duruşmaya zorla getirme kararı #2


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