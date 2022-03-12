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    Mehmet Muş: Gürbulak'ta 1 Ton 18 kg metamfetamin ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 18:32
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    Mehmet Muş: Gürbulak'ta 1 Ton 18 kg metamfetamin ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

    "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum."

    AYRINTILAR GELİYOR.

     

     


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