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- Mehmet Muş: Gürbulak'ta 1 Ton 18 kg metamfetamin ele geçirildi
Mehmet Muş: Gürbulak'ta 1 Ton 18 kg metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.
- DHA
- 12.03.2022 - 18:32
Ticaret Bakanı Mehmet Muş:
"Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum."
AYRINTILAR GELİYOR.