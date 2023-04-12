Mehmet Nuri Ersoy: En çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olmayı başardık Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin pandemi döneminde krizi çok iyi yönettiğini ve en çok turist ağırlayan üçüncü ülke olma başarısını gösterdiğini söyledi.

DHA

Türkiye, tüm sektörleri olumsuz etkileyen 3 yıllık koronavirüs pandemisine rağmen turizmde başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen fuarın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör bileşenleri çok sayıda davetli ve sektör temsilcisi katıldı.

"Türkiye en çok turist ağırlayan üçüncü ülke oldu"

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Türk turizminin salgından çıkış döneminde büyük bir atılım gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, “Ve çıkışımızı başarıyla sürdürmekteyiz. 2022 yılına başlarken 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefi yıl içinde 3 kez yukarı doğru revize ettik.

Yıl sonuna geldiğimizde turizm gelirlerimiz 46.3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51.4 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı.2019’a göre 2022 sonunda bu rakamların ancak yüzde 70’ine ulaşılabilirken, biz en çok turist ağırlayan 3’üncü ülke olmayı başardık. Hem krizi çok iyi yönettik hem de kriz sonrasında en iyi performans gösteren ülke olduk" dedi.

"Türkiye turizmde süper lige yükseldi"

Kişi başına gecelik harcamayı artırdıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, “Bütün bu rakamlara baktığımızda hem toplam gelirde, hem de gecelik harcamada Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış olduğumuzu da görüyoruz. 2023’te kişi başı gecelik harcamayı 95 dolara, 5 yıl içinde yani 2028’de de 118 dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Paylaştığımız rakamlar Türkiye’nin turizmde süper ligine yükseldiğini gösteriyor. 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. İnşallah bu hedefleri birer birer tutturacağız" ifadelerini kullandı.

"Hollywood’la ortak yapım dizi ve filmler..."

Turizmde pazar çeşitliliğine öncelik verdiklerini, gelecek dönemde turizmde nicelikten çok niteliğe yöneleceklerini belirten Bakan Ersoy, “Bir yandan mevcut stratejik pazarlarımıza odaklanmayı sürdürürken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika’da, Uzakdoğu’da, Asya ve Körfez ülkelerinde gelişmeye odaklanacağız. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sayesinde tanıtımı çok daha profesyonel şekilde yapıyoruz.

2018’de sadece 1 tanıtım filmimiz vardı; 2022’de bu rakamı 300’e çıkardık. 2028’de ise inşallah 900 reklam filmi yayınlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Hollywood’la ortak yapım dizi ve filmler üreterek bunların global platformlarda yayınlanması için çalışacağız. Bunla ilgili ilk adımı da attık. Böylece ülkemizin tanıtımına çok ciddi katkılar sağlamış olacağız" dedi.

Konuşmasında Kültür Yolu Festivalleri’nden de söz eden Bakan Ersoy, hedeflerinin 2028 yılında 36 şehirde festival düzenlemek ve gastronomi alanında ise, 2028 yılı Michelin Rehberi’ne eklenen şehir sayısını 5'e çıkarmak olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "10 Nisan itibariyle 708 tesis birinci aşama belgesini, 159 tesis de üçüncü aşama sertifikasını almaya hak kazanmış, böylece sertifika ve belge alan toplam tesis sayısı 867’ye ulaşmıştır.

Türkiye sertifikasyon konusunda birinciliği aldı. İnşallah yıl sonunda 10 binden fazla tesisimizi bu sürece dahil etmiş olacağız.

2022 yılında gerçekleştirilen 700’den fazla arkeolojik kazı, araştırma ve kurtarma çalışmasıyla Türkiye bu alanda dünyada lider konuma yükselmiştir" dedi.

EMİTT Fuarı’nda Marmaris Belediyesi de stant açtı.

Standa gelen misafirleri karşılan ve ilçeyle alakalı bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da fuardan güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Oktay, “EMİTT hem sektör hem de ülkemiz için hayırlı olsun. Fuar bizim için çok önemli çünkü sektör profesyonelleri ve tatile çıkmayı düşünen misafirlerden iyi geri dönüşler alıyoruz. Bölgelerle alakalı her türlü bilgiye, merak edilenlere ulaşabiliyorlar. Bizler de neticede dönem dönem tatile çıkıyoruz, farklı bölgeleri de inceliyoruz” diye konuştu.

ÖNÜMÜZE UMUTLA BAKIYORUZ

Yaz sezonuna yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Oktay, “Deprem felaketinden dolayı fuar bugüne ertelenmişti. Ulus olarak el birliğiyle birbirimize kenetlenerek bölgedeki yaraları saracağız. Biz de sıkıntılı günler yaşadık ama tamamını geride bıraktık diyebiliriz. Önümüze büyük bir umutla bakıyoruz. Marmaris’in ekonomisi büyük oranda turizme bağlı, ağırlık olarak yurt dışından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Geçen yazı güzel geçirdik bu yıl da beklentilerimiz gayet iyi. Doğal afetlerden kaynaklı her ne kadar belli aylarda sıkıntı yaşamış olsak da bertaraf edip önümüze baktık” ifadelerini kullandı.

Bu yıl Dalaman Havalimanı’na 1 milyon 800 bin civarında yolcu geleceğini öngördüklerini anlatan Oktay, “Farklı havalimanı, kara ve deniz yolunu da düşünürsek bölgeye 2 milyonun üzerinde turist geleceğini düşünüyoruz. Turistlerin büyük kısmı yurt dışından geleceği için de ülkemize döviz girmiş olacak” dedi.

İLK TURİST KAFİLESİ 17 MART’TA GELDİ

Hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını söyleyen Oktay, “Ufak tefek bakım ve tamirler devam ediyor. Mayıs ayına girmeden tamamen hazır olacağız. İlk uçuşlarımız 17 Mart’ta başladı, İngiltere ve İran’dan turist kabul ettik. Marmaris’ yaz sezonu da böylece başladı diyebiliriz. Mayıs ve sonrasında artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

YAZ SEZONUNU 20 KASIM’A KADAR UZATIYORUZ

Yangınlardan kaynaklı oluşan olumsuz görüntülerin de büyük oranda silindiğini belirten Oktay, “Geçen yıl sezon 14 Kasım’a kadar sürmüştü. Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda sezonu 20 Kasım’a kadar uzattık. İlçemiz kasım ayında da özellikle yerli misafirlerimiz için oldukça cazip. Deniz sıcaklığı, iklimi, işletmeleri, sakinliğiyle kasım ayında da çok keyifli tatil yapılabilir. Marmaris bu sene çok daha güzel; yangının olumsuz görüntüleri de büyük oranda ortadan kalktı. Gönül rahatlığıyla misafirlerimiz tercih edebilir. Çok keyifli zaman geçirebilecekleri hale geldi” dedi.