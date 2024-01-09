Mehmet Özhaseki'den Malatyalılara müjde! Konut ve iş yerleri en kısa zamanda teslim edilecek Vatandaşların mutluluğundan gurur duyduklarını söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da tamamlanan konut ve iş yerlerinin en kısa sürede teslim edileceğini söyledi.

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DHA

Türkiye, 6 Şubat deprem felaketinin izlerini silmeye odaklı çalışıyor.

Bu kapsamda deprem bölgesindeki illerde inşa süreçleri hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden Malatya'da yürütülen çalışmalara ilişkin video paylaştı.

Özhaseki, paylaşımında, Malatya'yı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

"Konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz"

Afet konutları, köy evleri ve Bakırcılar Çarşısı'na dikkat çeken Özhaseki, "Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak." dedi.

"TOKİ'nin afet konutları bitmek üzere"

Özhaseki'nin paylaştığı videoda, depremzedelerin afet konutu, köy evi, geçici iş yerleri ile Bakırcılar Çarşısı'nda devam eden çalışmalara ilişkin görüşlerine yer verildi.

Depremzedeler, konutların yapımının kısa sürede gerçekleştirilmesinden dolayı duydukları mutluluklarını dile getirdi.

Depremzede bir vatandaş, çok büyük bir felaketi yaşadıklarını belirterek, "Depremden sonra yapımına başlanan TOKİ'nin afet konutları bitmek üzere. Şu imkanlar bile bizim için mucize." diye konuştu.

"Akrabalarımızın hayatlarında göremeyecekleri kadar güzel"

Afet konutlarının her yönüyle kusursuz şekilde inşa edildiğini söyleyen başka bir afetzede de "Helal olsun, köy evlerini yaptılar. Akrabalarımızın hasar alan evlerinin yerine yapılan konutlar, onların hayatlarında göremeyecekleri kadar güzel bir şekilde inşa edildi." dedi.

"Bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmiyordum"

Yapıların hızla tamamlanmakta olduğunu söyleyen bir esnaf ise "Malatya için yapılan konutlar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ben bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu hızda ilerlemeleri bizi sevindirdi. Vatandaşları mağdur etmemek için ellerinden geleni en iyi şekilde yaptılar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)