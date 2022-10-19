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    Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi

    Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • 19.10.2022 - 18:27
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 19:35
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    Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan bir kedi ve köpeğin görüntülerini paylaştı.

    Paylaşıma, “Bizde birlik, beraberlik esastır” notu düşüldü.

    Büyük beğeni topladı

    Görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

    İHA'nın aktardığına göre sosyal medya kullanıcıları birçok olumlu mesajla videoya destek verdi.

    Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi VİDEO

    Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi #1

    Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi #2

    Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi #3


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