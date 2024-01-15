Mekke'de çocukların umresinden kareler Her yıl binlerce kişiyle dolup taşan kutsal topraklar minik kalplerin tavaflarıyla renkli anlara tanık oldu. İşte çocukların umresinden kareler...

AA

Mekke, her yıl binlerce ziyaretçiye kapısını açıyor...

Dünyanın her yerinden binlerce Müslüman, umre ibadeti için kutsal toprakları ziyaret ediyor.

Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, büyük-küçük demeden ailesiyle birlikte adeta akın ediyor.

Umreyi çocuklarıyla birlikte tamamladılar

Birçok aile de bu manevi havayı çocukları ile birlikte yaşıyor.

Anne ve babalar, sırtlarına aldıkları çocuklarla birlikte tavaflarını tamamlamaya çalışıyor.

Küçük yaşta umre yapan çocukların o anları ise görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)