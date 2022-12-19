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    Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama

    Hasta taşıyan ambulansta çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Yaşana olayda, ölen ya da yaralanana olmadı.
    • 19.12.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 22:00
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    Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama

    Meksika’nın başkenti Mexico City’de içerisinde hasta bulunan bir ambulansta yangın çıktı.

    Ambulans personeli, aracın ön kısmındaki alevleri görür görmez içerideki hastayı hızlıca tahliye etti.

    Alevlerin kısa sürede büyümesi ile ambulans alev topuna dönerken, yangının etkisi ile ambulansta patlama meydana geldi.

    Ambulansta 5 kez patlama meydana geldi

    Görgü tanıkları, ambulansta 5 kez patlama meydana geldiğini belirtti. Alev topuna dönen ambulas, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Yetkililer, tahliye edilen hastanın başka bir araçla sağlık birimine nakledildiğini bildirerek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

    İHA'nın haberimne göre; ambulansta çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor.

    Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama VİDEO

    Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama #1

    Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama #2


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