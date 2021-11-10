Damperi açık bırakılan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Feci kazada ölen olmadı ancak üst geçit kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Meksika’nın Texcoco şehrinde damperi açık bırakılan seyir halindeki kamyon, yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile üst geçit kamyonun üstüne yıkıldı.

Texcoco Belediye Başkanı Sandra Luz Falcon yaptığı açıklamada, kamyonun yükseklik sınırının üzerinde yüklendiğini belirterek, kazada can kaybının olmadığını ifade etti.

ENKAZ ÇALIŞMALARI YOLU TIKADI

Falcon, yaşanan kazadan etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, üst geçidin yıkılması ile kamyonla birlikte 2 aracın daha hasar aldığını belirterek, bir sürücünün yaralandığını aktardı.

Üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle federal otoyol, bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Meksika’da kamyon çarptığı üst geçidi yıktı ViDEO