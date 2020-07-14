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- Melek Tokgöz, beynindeki tümöre yenik düştü
Melek Tokgöz, beynindeki tümöre yenik düştü
- DHA
- 14.07.2020 - 13:40
Antalya'da, Şerife-Birdal Tokgöz çiftinin kızı Melek, 5 yıl önce beyninde görülen tümör nedeniyle ameliyat edildi.
Demre ilçesinde yaşayan Melek'in beynindeki tümör, operasyon sonucunda temizlendi.
Geçen yıl, 14 yaşındaki Melek'in beyninde küçük bir kitle olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden tedaviye başlandı.
"MELEĞİMİZ UÇTU"
Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören Melek Tokgöz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Anne ve babası, "Meleğimiz uçtu" diyerek, gözyaşı döktü.
Küçük Melek'in cenazesi, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Demre Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SON ÜÇ YILDIR OKULA GİDEMİYORDU
Son üç yıldır sağlık nedeniyle okula gidemeyen Melek Tokgöz, Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisiydi.
Eve gelen öğretmenler, Melek'e eğitim veriyordu.