Menderes’teki yangını İHA’lar görüntüledi

İHA’lar, kara birliklerine hemen koordinatları vererek erken müdahale edilmesini sağlarken, bölgede mangal yakanlarında izi tespit edildi.

İzmir’in Menderes ilçesi Çile Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin saatlerce havadan ve karadan söndürmek için mücadele verdiği yangınla ilgili piknik yapmak için mangal yakanların izi tespit edildi.

HORTUMLA MANGALI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme yapan ekipler, Çile Mahallesi’nde bir mangal ateşinin yakıldığını, söndürmek için ise hortumla su taşındığını belirledi.

Yangının bu nedenle çıkabileceği düşünülürken, bölgeden fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.

Menderes’te yangının çıktığı an İZLE

İHA’LAR YANGINI TESPİT EDİP KARA BİRLİKLERİNE KOORDİNAT VERDİ

Öte yandan, İnsansız Hava Aracının (İHA) Menderes’te keşif yaptığı ve yangının başlamasıyla kara birliklerine lokasyon ve koordinat verdiği gözlendi.

İHA’lar tarafından kaydedilen görüntülerde, yangının başlama anları yer alıyor.

YAZILIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Alınan bölgeye göre, üretilen İHA’larla ilgili yazılım çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Yazılım çalışmalarının tamamlanmasıyla İHA’ların anında ormanlardan fotoğraflama çalışmaları yapabileceği, bu sayede orman yangınlarının neden çıktığı konusunda da bilgi sahibi olunabileceği aktarıldı.