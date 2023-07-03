Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz edildi Programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatları, tutukluluğuna itirazda bulunarak tahliyesini talep etti.

DHA

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven açıklamalar yapan Merdan Yanardağ'ın yargı süreci devam ediyor.

Yanardağ'ın avukatları Bilgütay Durna ve Ümit Isıgöllü tarafından, üst mahkemeye gönderilmek üzere İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunuldu.

Tutukluluğa itiraz dilekçesi

Dilekçede, verilen tutukluluk kararının hukuka aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi.

Dosyada suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil bulunmadığı belirtilen dilekçede, “Merdan Yanardağ ve müdafi, gerek kolluk gerekse savcılık ve hakimlik aşamalarında, 26 Haziran 2023 tarihli açık kaynak araştırma tutanağı içinde yer alan kaydın montaj bir videoya dayandığını ifade etmişler, 27 Haziran 2023 tarihinde de savcılık sorgusu öncesinde soruşturmaya konu TV program kaydının tamamını içeren flash diski dosyaya sunmuşlardır.

Sonrasında TV programının tamamını içeren bu kayıt hem savcılık hem hakimlikçe izlenmiştir. Bununla birlikte, tutuklama kararında müdafii tarafından sunulan bu delil yok sayılmış, kararda lehte veya aleyhte bir tartışmanın konusu dahi yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tahliye kararı verilmesi istendi

Soruşturmanın montaj bir video üzerinden başlatıldığı ve bu videonun delil olarak tutuklamaya gerekçe gösterildiği kaydedilen dilekçede, Yanardağ hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararının kaldırılarak tahliye kararı verilmesi talep edildi.