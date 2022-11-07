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- Mersin-Antalya yolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı
Mersin-Antalya yolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı
Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarında bir tırın devrilmesi sonucu Mersin-Antalya yolu 3 saat ulaşıma kapandı.
- 07.11.2022 - 21:26
Mersin-Antalya D400 karayolunda Anamur ilçesi Anıtlı mevkiinde Ahmet K. idaresindeki 31 RAB 28 plakalı tır yağışlı havada kaydı.
Kayan tırın dorse kısmı devrilerek yolun çift şeridini de kapattı.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 saat trafiğe kapandı
Yaralı ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası yaklaşık 3 saat yol trafiğe kapandı.
İHA'nın aktardığına göre ekiplerin çalışmasıyla tır vinç yardımı ile çekilerek, yol ulaşıma tekrar açıldı.