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- Mersin 'de tır sürücüsü tehlike saçtı
Mersin 'de tır sürücüsü tehlike saçtı
Tır şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- AA
- 16.08.2020 - 17:26
- Güncelleme : 16.08.2020 - 17:26
Mersin-Adana otoyolunda 73 SK 552 dorse plakalı bir tırın, şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.
Tır şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı.
Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.
Mersin'de tır şoförünün tehlikeli sürüşü İZLE
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLDU
Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün tır şoförü hakkında “kasten adam öldürmeye teşebbüsten” şikayetçi olduğu öğrenildi.