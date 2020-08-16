Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Mersin 'de tır sürücüsü tehlike saçtı

    Tır şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 16.08.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 17:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin 'de tır sürücüsü tehlike saçtı

    Mersin-Adana otoyolunda 73 SK 552 dorse plakalı bir tırın, şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

    Tır şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı.

    Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

    Mersin'de tır şoförünün tehlikeli sürüşü İZLE

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün tır şoförü hakkında “kasten adam öldürmeye teşebbüsten” şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Mersin de tır sürücüsü tehlike saçtı #1

    Görüş Bildir