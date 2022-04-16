Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Terör örgütünün finans kaynağına büyük bir darbe vuruldu...

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin Limanı'na uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Konteynerlardan kilolarca kokain çıktı

Operasyon kapsamında konteyner içerisinden 258 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Süleyman Soylu: Tüm ekibi tebrik ediyorum

DHA'nın haberine göre, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.