Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.938
0.61%
BTXN Coin
31.36
0.80%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain geçirildi

    Mersin İl Jandarma Komutanlığınca konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
    • 16.04.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain geçirildi

    Terör örgütünün finans kaynağına büyük bir darbe vuruldu...

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin Limanı'na uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Konteynerlardan kilolarca kokain çıktı

    Operasyon kapsamında konteyner içerisinden 258 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

    Süleyman Soylu: Tüm ekibi tebrik ediyorum

    DHA'nın haberine göre, operasyonu Twitter hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.

    Mersin Limanı nda 258 kilo kokain geçirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi
    Gündem

    Irak'ın kuzeyinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Diyarbakır'da PKK operasyonu
    Gündem

    Diyarbakır'da PKK operasyonu

    Görüş Bildir