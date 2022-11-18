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    Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu

    İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
    • 18.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 17:04
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    Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu

    İçişleri Bakanlığı talimatıyla jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlattı.

    11 ilde operasyon

    Bu kapsamda yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ terör örgütüne aktaran ve para transferleri yapan 1’i Çin, 1’i Alman ve 18’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheli tespit edildi.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    20 örgüt üyesi yakalandı

    İHA’nın haberine göre operasyonlarda 20 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

    Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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