3 ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla terör örgütü DEAŞ'a mühimmat desteği yaptığı belirlenen Irak uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyet yürütenlerle ilgili çalışma başlattı.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü adına, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silah alım ve satım faaliyetlerini organize ederek örgüt üyelerine silah ve mühimmat aktarımı yapan Irak uyruklu 3 örgüt üyesinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Mersin, Sakarya ve Gaziantep'e geldikleri belirlendi.

3 GÖZLATI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL METARYELLERE EL KOYULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Mersin merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı VİDEO



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyon ile terör örgütünün silah ve mühimmat işlerini organize eden hücreye büyük bir darbe vurulduğu ifade edilirken, yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.