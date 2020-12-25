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    Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

    Drone destekli ve narkotik köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 14:24
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 14:25
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    Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

    Narkotik ekipleri, örgütlü olarak doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu deniz yoluyla KKTC’ye nakleden ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik harekete geçti.

    TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU

    Drone destekli ve narkotik köpekleri eşliğinde 300 polisin katılımı ile "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

    4 İLE EŞ ZAMANLI BASKIN: 20 GÖZALTI

    Mersin merkez, Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eş zamanlı yürütüken operasyonda toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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