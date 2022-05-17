PKK'ya finansman sağladığı tespit edilen 10 zanlı, altı ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans kaynağı olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayla MASAK analiz raporları incelemeye alındı.

İncelemeler sonucunda ise Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de operasyon için düğmeye basıldı.

10 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada da çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Mersin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı ViDEO

PKK yapılanması olan ülkelere para transferi

Sorguya alınan şüphelilerin, terör örgütü adına para temin ederek örgütsel faaliyetlerde kullanılması, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK’nın Avrupa’da yapılanması bulunduğu ülkeler ile uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelere para transferi yaptığı ortaya çıktı.