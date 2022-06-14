Mersin merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terörle mücadele aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri, FETÖ’nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

44 gözaltı kararı

Ekipler, örgütle bağlantılı yapılarda görev aldıkları, örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri iddia edilen 44 şüpheliyi tespit etti.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Aramalar sürüyor

DHA'nın haberine göre; adreslerde aramalarda yapan ekipler, örgüt lideri Fethullah Gülen’in kitaplarının da bulunduğu birçok suç deliline el koydu.Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

























